Il nome dell’imprenditrice è tra quelli papabili per la candidatura a sindaco. A sinistra Venanzi è pronto a lanciare la sua associazione in vista del 2023

UDINE. Anno nuovo, strategie (quasi) nuove a Udine per la lunga rincorsa alle Comunali del 2023. Certo, si dirà, manca ancora tanto, ma chi è abituato alle logiche e alle ritualità della politica nostrana, specialmente dall’elezione diretta in poi, sa bene come l’ultimo anno di mandato rappresenti, da sempre, il terreno sul quale testare e costruire ambizioni di grandeur e candidature.

E