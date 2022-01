I conviventi dei positivi devono restare a casa o no? Sei cose da sapere sulle nuove regole Covid in vigore

UDINE. Con l’inizio del 2022 è necessario familiarizzare con le nuove regole entrate in vigore per quanto riguarda quarantene e periodi di isolamento.

Novità che rendono possibili restrizioni meno penalizzanti per gli immunizzati, anche in caso di contatti ad alto rischio con i contagiati. In particolare, gli asintomatici che hanno avuto un contatto stretto, se nei quattro mesi precedenti hanno completato la vaccinazione primaria, se hanno ricevuto il richiamo o sono guarite nello stesso arco di tempo, non devono fare la quarantena, ma osservare un periodo di autosorveglianza e indossare ovunque, per 10 giorni, la Ffp2.