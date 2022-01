La prima pillola anti Covid da oggi anche in Italia: ecco chi può usarla, come agisce e da chi viene distribuita

UDINE. La pillola anti Covid di Merck&Co è arrivata in Italia: da oggi, 4 gennaio, Molnupiravir è disponibile nel nostro paese. A farlo sapere il 30 dicembre scorso è stata l'Agenzia italiana del farmaco Aifa nella nota in cui annunciava l'autorizzazione da parte del suo Cts di questo antivirale orale e dell'antivirale remdesivir. Due farmaci "per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di una forma grave".

L'antivirale

Il