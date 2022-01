In provincia di Udine un vigile del fuoco su dieci non è vaccinato

La copertura del servizio è garantita su tutto il territorio, nonostante la riduzione di personale. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giorgio Basile, deve fare i conti con un dieci per cento in meno di persone in servizio al comando di via Popone e nei distaccamenti. Un vigile del fuoco ogni dieci, in provincia di Udine, attualmente non è al lavoro a seguito della procedura di sospensione attivata per quei dipendenti che non si sono ancora adeguati alla normativa nazionale di contrasto alla pandemia, che, a partire dallo scorso 15 dicembre, prevede la vaccinazione obbligatoria anche per i pompieri.

