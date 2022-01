Udine, quasi mille positivi in città: casi raddoppiati in pochi giorni, 27 contagi in Comune

La pandemia da Covid torna a fare sentire i suoi effetti in maniera piuttosto decisa anche in città. La nuova ondata con la variante Omicron, nel giro di una settimana, ha fatto raddoppiare i casi di positivi a Udine, e diversi contagi stanno interessando anche le istituzioni e le strutture sanitarie. In queste ultime, alle criticità già in essere a causa della sospensione degli operatori no vax e alla carenza cronica di addetti, si somma quella prodotta dal personale risultato positivo.