Non c’era azienda agricola tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia che Walter Vio non conoscesse.

E non c’è oggi imprenditore, specie del settore vitivinicolo, che non partecipi al dolore della famiglia di Vio, mancato lunedì 3 gennaio a soli 64 anni, per un infarto. Lascia la moglie Fabiola, i figli Giulia e Nicolò.

La data dei funerali deve ancora essere fissata.