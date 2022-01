TARCENTO. Il 2022 sarà un anno incerto, difficile, ma spetta alle persone trovare «nel rispetto il modo per uscire da questo periodo difficile». È questo il vaticinio del Vecchio Venerando di fronte al fumo del Pignarûl Grant che giovedì 6 gennaio, come da tradizione, ha illuminato la serata dell’Epifania tarcentina, costretta per la seconda volta ad adeguarsi alle restrizioni della pandemia.

Sui movimenti di quel fumo di Coia, che è andato verso sud-est e poi solo a sud, il Vecchio Venerando, Giordano Marsilio, la sera del 6 gennaio ha ricalcato quel clima di poca sicurezza che ormai da due anni caratterizza l’attualità. Sarà un anno duro e difficile, ci vorranno «pazienza e prudenza – ha detto il “Vieli” –. Avremo bisogno di muoverci con tanta attenzione, mettendo in parte tante stupidaggini per concentrarci sulle cose che veramente contano».

Il Pignarûl Grant di Coia, assieme al fuoco di Pagnacco, è stato acceso alle 19 di giovedì, 6 gennaio. «È un periodo che dobbiamo affrontare ritrovando il senso del rispetto verso gli altri, rispetto che si è perso. Solo con la conoscenza e la comprensione riusciremo a superare gli ostacoli. Più testa a posto: sarà un anno difficile, almeno fino a settembre».