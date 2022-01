Messa dello Spadone, l’omelia contro i no vax: «Molti parlano senza avere competenze e giustificano le loro azioni parlando di fede»

CIVIDALE. Strali contro i no-vax, che «arrivano ad accampare motivazioni legate alla fede», e appello alle istituzioni ad «ascoltare la popolazione e le sue istanze», perché «non si possono fare riforme sanitarie prescindendo dal confronto e calandole dall'alto»: nella messa più politica dell'anno cividalese le stoccate - come da tradizione - non sono state solo quelle dello spadone del patriarca Marquardo von Randeck, che dà il nome al suggestivo rituale epifanico e che a più riprese il diacono solleva in direzione di celebranti e fedeli, in segno di saluto.

Sferzanti le