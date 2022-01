TARCENTO. Un rito contro i mali che insidiano l’umanità e ne evidenziano la fragilità. Il duomo di Tarcento ha ospitato la benedizione dell’acqua e del vino e gli esorcismi contro Satana e gli angeli ribelli che monsignor Duilio Corgnali ogni anno effettua in vista dei riti epifanici in programma oggi.



La cerimonia è sempre stata molto seguita, non solo da tanti fedeli di Tarcento e dei territori limitrofi, ma anche da altre realtà: in passato si parlava di oltre 500 persone che purtroppo nelle ultime due edizioni si sono limitate a non più di 200, tanti sono i numeri di accesso consentiti nel duomo di Tarcento per il rispetto delle norme anti-Covid, per la cui applicazione la parrocchia di San Pietro...

