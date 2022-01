Presenta il certificato di esenzione dal vaccino scaduto e con la data modificata a penna: denunciato

L’uomo stava bevendo un caffè al banco in un bar nella zona nord di Udine

UDINE. Durante un controllo effettuato dalla polizia in un bar della zona di Udine Nord un cinquantenne che risiede in città, e che stava bevendo qualcosa al banco, ha esibito un certificato di esenzione dalla vaccinazione Covid ormai scaduto, ma con la data di validità modificata a penna.

Per questo motivo l’uomo è stato denunciato dagli agenti della Squadra volante per l’ipotesi di reato di falso materiale commesso da privato. Il fatto è avvenuto nella giornata di mercoledì 5 gennaio.

Il documento in questione comunque non era valido perché anche la data di proroga, quella indicata a penna, arrivava solamente fino al 31 dicembre. Ecco perché è stato multato anche il titolare del locale che avrebbe dovuto accorgersi dell’irregolarità del certificato stesso. Sono in corso ulteriori verifiche da parte degli uomini della Questura sulla validità dell’esenzione originaria che risulta emessa dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria Friuli Centrale.