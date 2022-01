L’Isontino è più avanti nelle somministrazioni: numeri record a Farra, Fogliano e Gradisca. Un triestino su cinque non è vaccinato

TRIESTE. «È stata un’amara sorpresa. Mi aspettavo che tutta la città corresse a fare il vaccino, e invece…». Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, legge i numeri dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) – illustrati in conferenza stampa - che raccontano lo sforzo dell’Azienda per immunizzare la Venezia Giulia e non si accontenta.

In un Friuli Venezia Giulia che conta nove malati gravi su dieci non vaccinati (31 su 34 nelle terapie intensive), a Trieste ci sono oltre 38 mila persone con più di 12 anni che non hanno ancora aderito alla campagna Covid.