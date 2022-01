Obbligo vaccinale over 50 e green pass per negozi e trasporti da quando scattano? Tutte le regole del decreto in vigore

Dalle mascherine al certificato verde per trasporti e commercio, cinque schede con tutti i chiarimenti sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

UDINE. Vaccinazione obbligatoria per i cinquantenni, lavoratori e disoccupati. Ma anche per tutto il personale delle università, di qualunque età. Green pass base alla posta, dal barbiere o al centro estetico. È entrato in vigore oggi, sabato 8 gennaio, il nuovo decreto del Governo per contrastare la diffusione del Covid-19 (Qui il Pdf del decreto).



Abbiamo raccolto in quattro categorie (vaccini e lavoro, le attività senza green pass, certificazione verde base, green pass rafforzato) le risposte alle domande più frequenti.