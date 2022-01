«Siamo partiti da casa per vaccinarci e tenere alla larga il Covid, siamo rientrati con il dubbio di averlo preso alla Cittadella della salute. E se non quello, un’influenza per l’attesa al gelo di sicuro».

La voce, al telefono, è pacata, ma decisa. La signora L.D.B prosegue: «Le segnalo in sei punti la situazione oggettiva che abbiamo trovato e che, a mio avviso, non depone a favore dell’Asfo.