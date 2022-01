Con tre prodotti locali lo chef Kevin Gaddi riconquista la televisione

UDINE. Lo chef friulano Kevin Gaddi torna in televisione. Nei giorni scorsi Gaddi si trovava a Roma per registrare una puntata di “Fuori i secondi” – il nuovo programma di Stefano Carboni che andrà in onda su Sky a partire dalla seconda metà di febbraio – condotto da Andrea Fragasso e Chiara Giannotti.



Gaddi (classe 1988), chef itinerante e promotore dei prodotti friulani, è stato scelto dalla produzione grazie alle numerose partecipazioni televisive in programmi di cucina (tra le quali “Cuochi d’Italia” di Alessandro Borghese nel 2019) per rappresentare il Friuli Venezia Giulia in una serie di sfide culinarie tra le regioni italiane.

