Giallo di Trieste: eseguita la Tac sul cadavere, rinviata di un giorno l’autopsia

TRIESTE La verità sul giallo di Liliana Resinovich non è lontana. Sabato mattina, all’ospedale di Cattinara di Trieste, è stata eseguita la Tac sul cadavere rinvenuto mercoledì scorso nell’area boschiva dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni.

Con «elevata probabilità», così si erano espresse la Procura e la Prefettura, il corpo è proprio quello di Liliana, la sessantatreenne scomparsa da Trieste il 14 dicembre. Sul caso indaga la Squadra mobile, coordinata dal pubblico ministero Maddalena Chergia. Il magistrato ha affidato la Tac al dottor Fabio Cavalli, esperto di radiologia forense, mentre l’autopsia al medico legale Fulvio Costantinides.

Leggi anche Trovata morta in un bosco, il dettaglio dei due sacchi neri: il cadavere era infilato dentro

A una prima osservazione il cadavere non presentava segni evidenti di violenza. Ma la Tac integrale sul corpo della donna ha potuto rintracciare eventuali traumi interni o lesioni subiti dalla vittima, comprese le fratture e le emorragie.

Per ragioni investigative legate al segreto istruttorio, sabato l’esito non è stato reso noto, ma gli inquirenti ora hanno in mano un tassello in più per l’indagine: sanno già se la vittima è stata picchiata. O se ha sbattuto la testa, ad esempio.

La salma, dopo la Tac, è stata poi riportata all’obitorio di via Costalunga. L’autopsia, invece, si farà martedì.

Leggi anche Donna trovata morta a Trieste, l’esperto: «È stato un omicidio premeditato. Nessuno si ammazza da solo e si infila in due sacchetti»

Attraverso l’esame autoptico, al termine del quale è attesa anche l’ufficializzazione sull’identità del corpo, sarà possibile stabilire la causa esatta della morte e circoscriverla in un lasso temporale preciso.

Lunedì, invece, gli accertamenti di laboratorio si concentreranno sui campioni prelevati dal dottor Costantinides e dalla polizia Scientifica sia quando è stato rinvenuto il cadavere nel bosco, sia durante la prima ispezione della salma nella camera settaria: liquidi biologici, ad esempio, come sangue e urina. Ma anche capelli, unghie e altri reperti che possono svelare le tracce di un eventuale assassino.

Anche da questo tipo di analisi possono emergere elementi utili all’indagine. Incrociando i dati della Tac, del test di laboratorio e dell’autopsia, gli inquirenti avranno un quadro esatto su cosa è successo al cadavere rinvenuto nel parco.

E chiarire una volta per tutte se la donna è stata uccisa o se si è trattato di un suicidio. Ipotesi questa, come ha evidenziato il procuratore capo Antonio De Nicolo, ancora aperta. Ma le circostanze con cui si presentava il corpo, nascosto tra la fitta vegetazione a una ventina di metri dal vialetto principale che attraversa il parco dell’ex Ospedale psichiatrico, non fanno pensare a un gesto estremo.

La donna era infilata in due sacchi neri della spazzatura; uno dalla testa e uno dai piedi. Sacchi piuttosto nuovi, non usurati dalle intemperie. La testa inoltre era avvolta in due sacchetti di nylon, di quelli che si usano per la frutta e la verdura. Ed erano legati al collo. La vittima potrebbe quindi essere morta per soffocamento.

È questo a cui hanno pensato gli investigatori non appena si sono imbattuti nella salma. Il corpo forse si trovava lì, in quel punto, da meno di tre settimane, cioè il periodo della scomparsa.

Il cadavere, quindi, potrebbe essere stato prima nascosto e poi abbandonato tra la vegetazione avvolto nei sacchi neri.