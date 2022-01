La nuova stretta sugli over 50 accelera in regione le terze dosi

In 7 giorni 27 mila richiami. Meno evidente per ora l’impatto sulle prime vaccinazioni: circa 500

UDINE. La corsa contro il Covid, avverte il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, si può vincere con la terza dose, presidio indispensabile per contenere la contagiosissima variante Omicron, ma soprattutto i ricoveri, in crescita del 17% a gennaio in Friuli Venezia Giulia.

Nella prima settimana del 2022 si sono contate oltre 46 mila somministrazioni tra addizionale per soggetti fragili e booster, di cui oltre 27 mila nelle fasce d’età tra i 50 e i 79 anni, le più sollecitate a mettersi in regola vista l’ulteriore stretta del governo, con tanto di obbligo vaccinale per gli over 50.

