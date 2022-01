La variante Omicron ora dilaga nei Balcani: nuove regole per entrare in Slovenia, ecco la situazione nei quattro Paesi

Record di contagi è quello del piccolo Montenegro che ha fatto registrare un aumento del 450 per cento

il dottor Igor Galić a capo dell’Istituto per la salute pubblica del Montenegro

Una sorta di caos calmo è quanto stanno vivendo i Balcani occidentali in questa fase di vero e proprio allarme rosso causato dall’infrenabile escalation della pandemia da Covid-19, stavolta nella sua variante Omicron.

In Slovenia nelle ultime 24 ore il tasso dei nuovi contagi è stato del 39,9% e da tre giorni si supera quota 4 mila di nuovi infetti e tra questi anche molti operatori sanitari e medici per cui si teme, nei prossimi giorni, di non riuscire a colmare i “buchi” stressando ulteriormente le unità operative regolarmente al lavoro.

