Firmata la convenzione tra Ssm e Comune: avrà una durata ventennale, fino al termine del 2041. L’accordo prevede investimenti di 8 milioni: 1,2 serviranno per le dotazioni informatiche e innovative

UDINE. Tra breve il ticket cartaceo per avere accesso ai parcheggi in struttura della città, così come l’utilizzo della moneta fisica, saranno solo un lontano ricordo.

Qualche giorno prima che il 2021 terminasse, Comune e Sistema sosta e mobilità (Ssm) hanno siglato la convenzione che regola i rapporti tra le parti per i prossimi vent’anni, dando il via a investimenti per un totale di 8 milioni di euro.

Tra