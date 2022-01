Pordenone, da mezzo secolo al lavoro in città: Gianni il "garzone" diventato il macellaio di Borgo Colonna

Gianni Marosa ricorda l’esordio, a 15 anni, da garzone nella bottega di Gregoris in corso Garibaldi: «Negli anni ’80 si faceva a gara a chi preparava il musetto migliore o lavorava la bestia più bella»

PORDENONE. Il primo giorno lo ricorda come la scena di un film: 10 gennaio 1972, «7 gradi sotto zero» e 15 anni appena compiuti. Lunedì mattina «erano le 5. 45 e con le maniche corte, che poi mi sono rimaste tutta la vita, sotto il camice bianco», scopa in mano «e il marciapiedi da pulire davanti alla bottega Gregoris, in corso Garibaldi.