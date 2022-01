Sanitari no vax al lavoro, battaglia a suon di diffide: «Cambiamo le norme»

UDINE. Da quando l’Azienda sanitaria scopre che un medico o un infermiere non sono vaccinati prima di riuscire a sospenderli possono passare anche mesi. Un labirinto di norme sta rallentando la procedura.

L’Azienda è costretta ad avviare uno scambio di corrispondenza fino ad arrivare a riempire plichi alti alcune decine di centimetri. Neppure la pandemia è riuscita a scalfire il muro della burocrazia che da decenni rallenta lo sviluppo del Paese.

Al momento in Friuli Venezia Giulia, circa sei mila sanitari non hanno ricevuto la prima dose di vaccino e altri otto mila non hanno ancora prenotato il richiamo. Tutti, come prevede la legge, rischiano la sospensione.

Molti resistono e avviano quella che il vice presidente della Regione e assessore alla salute, Riccardo Riccardi, definisce una prassi «avvilente» che complica la gestione della pandemia. Di fronte a un medico, a un infermiere o a un altro specialista no vax, l’Azienda sanitaria deve contestare, sul piano formale, la mancata vaccinazione e invitare il dipendente a sanare, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la propria posizione.

Il destinatario, sempre sul piano formale, deve ricevere la missiva e avere la possibilità di giustificarsi entro un certo numero di giorni. In questo caso può presentare il certificato di avvenuta vaccinazione, l’esenzione o la prenotazione della vaccinazione da eseguirsi entro i 20 giorni dall’invito. In quest’ultimo caso una volta ricevuta la dose, l’interessato ha altri tre giorni di tempo per presentare il certificato di vaccinazione.

Sulla carta può sembrare facile, nella realtà a ogni passaggio il percorso si complica. I non vaccinati che vengono intimati a immunizzarsi contro il Covid cercano tutte le scuse per non farlo e per rinviare l’immunizzazione.

Tant’è che all’ennesima replica dell’Azienda sanitaria, i dipendenti si rivolgono ai legali e iniziano a trasmettere le diffide. A questo punto i tempi si allungano e i sanitari no vax restano in reparto.

«Siamo di fronte a un labirinto di norme che se da un lato, giustamente, protegge i dati sensibili delle persone che devono essere tutelate, dall’altro sconta le difficoltà a essere efficaci nel momento di emergenza che stiamo affrontando da due anni» spiega Riccardi fermamente convinto che in una fase di emergenza non si possono applicare le norme ordinarie.

La proposta Proprio perché decine di sanitari no vax continuano a lavorare anche se non potrebbero farlo, Riccardi ritiene «tutto questo avvilente» e rinnova l’appello affinché la procedura della sospensione dal servizio dei no vax venga semplificata. Se sono ancora lì è per effetto dei cavilli burocratici rivendicati a suon di carte bollate, ricorsi e contro ricorsi tentati dai legali dei non vaccinati.

Un insieme di pratiche formano «plichi alti decine di centimetri, pieni zeppi di riferimenti legislativi e di diffide firmate dagli avvocati». Riccardi lo sottolinea per rimarcare che molti non vaccinati contro il Covid, pur rappresentando un pericolo per il sistema sanitario, continuano a lavorare, si infettano creando ulteriore disagio all’interno dei reparti.

«Qualcuno fissa l’appuntamento della vaccinazione poi volutamente lo fa slittare per prendere ulteriore tempo. Se un Paese è privo di responsabilità sociale non ne veniamo fuori». Riccardi lo ripete e ritiene «avvilente che il datore di lavoro non abbia la titolarità del dato: non dimentichiamo – aggiunge – che abbiamo passato settimane per convincere che era possibile passare i dati delle persone in isolamento ai sindaci».

L’assessore insiste sugli effetti della burocrazia lasciando immaginare i costi che questo meccanismo infernale comporta. I numeri Mentre i dirigenti cercano di sbloccare le sospensioni, il numero dei sanitari contagiati sale di giorno in giorno. Solo sabato sono stati contagiati 40 infermieri, 12 medici e 13 operatori socio sanitari in regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA