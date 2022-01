Scomparsa da un mese, sopralluogo della polizia nel magazzino del marito di Liliana: «Quella mattina ho affilato coltelli»

Non è più un segreto che Visintin lui per arrotondare facesse l’arrotino in nero. È lui a svelare la presenza del magazzino. Lo fa ricostruendo punto per punto quello che ha fatto nella mattinata del 14 dicembre scorso, nelle ore in cui si è persa ogni traccia della moglie Liliana