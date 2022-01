Green pass base o rafforzato, ecco quale documento va esibito nei negozi, bar e supermercati: le 20 simulazioni

UDINE. Al lavoro quale green pass bisogna usare? E per andare in posta o al supermercato? Sono tanti i dubbi da chiarire con l’introduzione delle nuove restrizioni per i non vaccinati, in vigore, almeno per una prima parte, da lunedì 10 gennaio (Qui tutte le regole).

Con l’ultimo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il governo ha deciso di imporre la certificazione verde rafforzata (quella per i vaccinati e i guariti dal Covid) per ristoranti e bar anche all’aperto, per i trasporti e per molte delle attività sociali alle quali potevano accedere in precedenza anche chi presentava il solo tampone negativo.