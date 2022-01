Impennata dei contagi e mancano più di mille sanitari tra positivi e non vaccinati: gli ospedali del Fvg devono essere riorganizzati, tagliato il 40% degli interventi

UDINE. Tra contagiati, soprattutto a causa della variante Omicron, e personale sospeso perchè non in regola con gli obblighi vaccinali, il Friuli Venezia Giulia deve fare a meno di oltre mille tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari e, più in generale, dipendenti della Salute.

Così, di fronte a un aumento dei contagi che produce, come sempre, una parallela crescita dei ricoveri – anche se non al livello dello scorso anno grazie alla campagna vaccinale –, la Regione è costretta a rimodulare i servizi negli ospedali e, spesso, anche sul territorio.