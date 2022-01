TRIESTE. «La gente come noi non molla mai. E guai a mollare». Il video si chiude così ma questa volta, a Stefano Puzzer, volto simbolo della protesta no green pass, “tocca mollare” veramente. Almeno per una decina di giorni, quelli necessari per la quarantena in cui lui e sua moglie si trovano perché risultati positivi al Covid.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Messaggero Veneto la comunità dei lettori