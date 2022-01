Case di riposo, le regole per le visite: mascherine Ffp2, incontri a distanza e colloqui attraverso i vetri

Aumentano i contagi e le case di riposo adottano contromisure per le visite dei familiari. Dalle più drastiche, come a San Vito al Tagliamento, che ha sospeso le visite e ieri ha individuato tre ospiti positivi, a quelle che le consentono nel rispetto delle leggi e con misure ulteriori di protezione.

A Pordenone

«Le visite - afferma Giovanni Di Prima, direttore della Asp Umberto I, che comprende anche Casa Serena - le facciamo con le modalità stabilite dal ministero». Due le opportunità: incontro a un tavolo (15 le postazioni a Casa Serena, 10 alla Umberto I) con mascherina Ffp2 e green pass da terza dose, o da vaccinazione primaria con tampone nelle 48 ore precedenti. «In questo caso - afferma Di Prima - abbiamo visto una diminuzione delle visite del 50 per cento». Altra possibilità è la stanza con il vetro che separa ospiti e familiari, con visite brevissime. «È una fase nuova - conclude il direttore - ci muoviamo con prudenza».

A San Vito al Tagliamento

Chi ha fatto una scelta radicale è stato Alessandro Santoianni, direttore della casa di riposo di San Vito al Tagliamento dove ieri, durante i normali controlli, sono stati trovati tre ospiti positivi, già da giorni in isolamento preventivo come nuovi ingressi o rientri da ricoveri. Stanno bene e sono asintomatici. Nelle scorse settimane, alla luce dei contagi, la casa di riposo aveva sospeso le visite: «Stante la situazione e visto quanto previsto in questi casi dalle disposizioni delle autorità sanitarie - afferma Santoianni - prolungheremo la chiusura delle visite fino domenica 23 gennaio compreso».

A Castions di Zoppola

Alla Micoli Toscano di Castions «procediamo di giorno in giorno» precisa il direttore sanitario Ludovico Cafaro. I familiari rimangono fuori, possono vedere il proprio caro attraverso un vetro e c’è un sistema di comunicazione che consente di parlare. La casa di riposo adesso valuterà se riaprire alle visite secondo le norme previste dal decreto di fine dicembre, ma con molta cautela. La media giornaliera è di 10-15 accessi.

A Cavasso, Spilimbergo e Aviano

A Cavasso Nuovo le visite sono ammesse, ma nella stanza degli abbracci, sanificata dopo ogni incontro. A Spilimbergo, invece, c’è una stanza normale apposita per le visite e gli ospiti e i familiari si vedono attraverso il plexiglass “a parete”. Ad Aviano i familiari si limitano a vedere i loro cari attraverso un vetro. Prima era stata adibita una stanza, ma la ripresa dei contagi ha consigliato prudenza. «Adesso valuteremo - afferma l’assessore alle politiche sociali Danilo Signore - alla luce dell’aumento delle terze dosi. Se riusciremo a individuare una stanza in cui ci si possa incontrare in sicurezza e a elaborare un protocollo, riapriremo agli incontri». La stanza degli abbracci si trova all’esterno della casa di riposo per cui gli anziani vengono fatti uscire solo in caso di bel tempo.

Negli ospedali

All’Asfo (Azienda sanitaria Friuli occidentale) da sabato scorso sono i vigore nuove regole: «Fino a diversa comunicazione - ha reso noto l’azienda - l’accesso di familiari/caregiver è limitato nei reparti di degenza ai contesti di fine vita o altre condizioni di stretta necessità, nonché laddove sia richiesta l’assistenza per determinati pazienti disabili gravi o non autosufficienti dal punto di vista fisico, psichico o cognitivo, sempre previo accordo con il coordinatore infermieristico direttori di strutture». Per accedere alle degenze è necessario essere in possesso di green pass valido e, in caso di prolungata permanenza in reparto, indossare una mascherina Ffp2.