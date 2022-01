Cividale, volantini no vax davanti alle scuole e in giro per la città. Il sindaco: «Inaccettabile atteggiamento, mostrate la faccia»

CIVIDALE. Davanti alle scuole, sul palazzo dell'anagrafe, nelle cassette delle Poste sparse per la città, in piazzetta San Nicolò: volantini no-vax incentrati sui bambini sono comparsi in più punti di Cividale, in posizioni strategiche per visibilità, nella giornata di lunedì. Alcuni sono stati notati subito, altri nel corso delle ore: sul caso stanno adesso indagando il Commissariato di Ps cittadino e il Corpo di polizia locale della Comunità del Friuli Orientale, che non appena informati dell'accaduto hanno eseguito una serie di sopralluoghi, proseguiti nella mattina di oggi, martedì 11 gennaio, per appurare se a quelli individuati si unissero ulteriori manifesti in altre zone del centro storico, non precedentemente notati. L'attenzione delle forze dell'ordine si è subito concentrata sull'esame delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, presenti nelle aree prese di mira dal fronte della protesta.

Le immagini visionate hanno permesso di ricondurre il posizionamento dei volantini, appiccicati con del mastice, alla notte fra domenica e lunedì: le verifiche stanno procedendo, nella speranza che possano ricondurre all'identità dei responsabili. Indignazione viene espressa dal mondo politico, a cominciare dalla prima cittadina, Daniela Bernardi, che si dice sconcertata dall'atteggiamento dei no-vax e li invita a «mostrare la faccia»: «L'ufficio del sindaco è sempre aperto. Trovo inaccettabile - dichiara - che si agisca in questo modo: è lecito avere idee e posizioni diverse, non lo è imbrattare la città (che già aveva subito scritte sull'asfalto, sempre davanti a una scuola) e comportare dunque lavoro aggiuntivo per la squadra comunale manutenzioni, quindi costi extra per l'ente, ovvero per la comunità.

Chi la pensa diversamente da me, che sollecito la popolazione a vaccinarsi, venga a espormi il suo parere in municipio: sono sempre pronta al confronto, ma non tollero azioni vili come quella cui abbiamo appena assistito. Azioni, ripeto, che si ripercuotono sulla collettività». Pesanti le parole del vicesindaco con delega alla salute Roberto Novelli: «Ci sono degli irresponsabili che, probabilmente in malafede o semplicemente per ignoranza, continuano a compiere atti ignobili, che sono completamente slegati dalla realtà e che provocano un allarme ingiustificato fra le persone ancora indecise. I dati ufficiali e scientifici sono chiari ed evidenti: il vaccino serve per non finire in ospedale, per non morire. Chi ha diffuso questi volantini, prontamente rimossi, dev'essersi laureato alla Puzzer Academy».