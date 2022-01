Costretta all’aborto e minacciata con l’acido

PORDENONE. Ha minacciato di sfigurarla con l’acido («Farò in modo che tu non sia in grado di far vedere la tua faccia a nessuno»), l’ha costretta a interrompere la gravidanza, a subire più volte rapporti sgraditi e violenze sessuali, anche in un parco pubblico. E poi le botte. Gli insulti.

Un giorno l’ha lasciata a terra, dove l’aveva gettata, con il labbro sanguinante e svenuta. Finché lei ha deciso che la misura era colma e ha denunciato il marito violento, un operaio indiano di 29 anni. La giovane si è trasferita in una comunità indiana in un’altra regione. Dopo la fine della convivenza, durata due anni, le minacce sono continuate.

«Deve tornare insieme a me, dovete farla tornare insieme a me, ve la farò pagare, o vieni con me o ti rovino la vita», ha detto alla moglie e ai genitori di lei. Si è presentato anche in casa d’altri, dove lei era ospite, e le ha inviato numerosi messaggi denigratori e minacciosi. Gli è stato imposto il divieto di avvicinamento.

Il marito, difeso dall’avvocato Laura Ferretti, ha patteggiato 2 anni di reclusione, pena sospesa, per maltrattamenti in famiglia (dal 2018 al 2020), violenza sessuale aggravata, atti osceni in luogo pubblico (per l’episodio della violenza nel parco giochi), danneggiamento dell’auto della moglie (alla quale ha spaccato il finestrino), lesioni aggravate (per vari episodi, non refertati).

La vittima ha raccontato che in una occasione il marito l’ha insultata perché non riusciva a sbrigare le faccende domestiche a causa dello stato di spossatezza e vomito in cui versava e poi le ha schiacciato il capo fra due mani, dandole due schiaffi nello stesso momento quando lei si è rifiutata di avere un rapporto sessuale.

Il 7 aprile 2020, durante una discussione, ha afferrato la bottiglia di acido e l’ha versato in un bicchiere, minacciandola. La donna ha cercato di togliergli il bicchiere, alcune gocce di acido l’hanno colpita, ustionandole la mano destra, dove è rimasta una cicatrice.



Ieri, dinanzi al gup Monica Biasutti, l’operaio ha definito la sua vicenda giudiziaria. Il pm Marco Faion ha prestato il consenso al patteggiamento.

L’avvocato Laura Ferretti ha assistito l’uomo anche sul fronte civilistico. La donna, assistita dall’avvocato Salima Fratti, ha ottenuto il divorzio a condizioni per lei favorevoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA