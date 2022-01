Covid, Fedriga: il Friuli Venezia Giulia molto vicino alla zona arancione

UDINE. «Il Friuli Venezia Giulia è molto vicino alla zona arancione. I dati di ieri sono molto vicini all'arancione. Voglio ricordare però che con le misure che la Conferenza delle Regioni aveva chiesto al Governo per i vaccinati l'arancione è come la zona bianca». Lo ha affermato il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro a Trieste.

Leggi anche Covid, ecco gli effetti della quarta ondata in Fvg: i numeri dei contagi comune per comune

«Avevamo voluto queste misure - precisa - perché c'è una grande differenza tra i vaccinati e non. Ovvero, il non vaccinato rischia di andare in ospedale, se gli ospedali si saturano rischiamo di mettere in crisi tutto il Paese. Chi è vaccinato protegge se stesso e gli ospedali e quindi la propria comunità»

PER APPROFONDIRE