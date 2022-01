Giovane strangolato a 17 anni, si indaga sui possibili complici: la ricerca del movente e le testimonianze degli amici

TRIESTE. Qualcuno sapeva che Alì Kashim voleva uccidere Robert Trajkovic, o che quantomeno voleva fargliela pagare per quel rapporto troppo stretto con la sua ex fidanzata? C’era qualcuno con lui la sera dell’omicidio?

E che ruolo ha avuto la ragazza che alloggia nell’affittacamere nello stesso stabile di via Rittmeyer a Trieste dove è stato rinvenuto il corpo del ragazzo? Le indagini per far luce sull’assassinio del 17enne proseguono a ritmo serrato per «chiarire completamente la dinamica del grave fatto di sangue ed accertare ruoli e responsabilità individuali», precisa in una nota il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo.