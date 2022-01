In 162 tentano la prova per tre posti di agente nella polizia locale

MANIAGO. In 162 si cimenteranno nelle prove fisico-attitudinali previste dal concorso per tre posti di vigile urbano con contratto a tempo indeterminato nel Comune di Maniago.

I test si svolgeranno giovedì 13 e venerdì 14 gennaio nell’impianto sportivo di Vajont, anche in caso di maltempo.

Un numero elevato di partecipanti per poche posizioni: negli ultimi tempi, nel comparto pubblico le occasioni sono numerose e ci sono tante possibilità di inserirsi anche in altri ambiti, cosa che, sino a pochi anni fa, era impossibile.