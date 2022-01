Osoppo in lutto per Giabardo, volontario durante il terremoto: positivo al Covid, era ricoverato in ospedale

Osoppo saluta Franco Giabardo, volontario di Mogliano Veneto che portò il suo aiuto nel periodo del terremoto in Friuli. Franco Giabardo è mancato a 82 anni all’ospedale di Mogliano Veneto dov’era ricoverato negli ultimi giorni per problemi di salute e dopo aver preso il Covid. La notizia è giunta fino a Osoppo dove Giabardo arrivò nel 1976 con il gruppo dei volontari di Mogliano Veneto che aiutarono gli osoppani in quel momento molto difficile rimanendo operativi sul territorio con continuità.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Messaggero Veneto la comunità dei lettori