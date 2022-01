La storia di una coppia di Vivaro: «Dopo il tampone positivo ci siamo messi in quarantena, in attesa di essere richiamati per avere istruzioni»

Quel tampone antigenico effettuato in farmacia il 29 dicembre è stato sufficiente per metterlo in quarantena, ma non basta per evitargli il booster. «Che avrei voluto fare, lo sottolineo, come ho già fatto prima e seconda dose».

Un iter, quello di un uomo di Vivaro, simile a quello della moglie. Con una differenza, minima ma sostanziale. «Io sono diventata positiva nei primi giorni dell’anno e probabilmente alla guarigione avrò il super green pass – spiega la donna.