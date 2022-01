Trovata morta in due sacchi neri, oggi è il giorno della verità sulla scomparsa di Liliana

L’autopsia che il medico legale effettuerà in queste ore sul cadavere ritrovato nel parco dell’ex Ospedale psichiatrico stabilirà se, come probabile, si tratta del corpo di Liliana Resinovich o se invece appartiene ad un’altra donna

TRIESTE. Martedì 11 gennaio: è il giorno della verità. L’autopsia che il medico legale effettuerà in queste ore sul cadavere ritrovato nel parco dell’ex Ospedale psichiatrico stabilirà se, come probabile, si tratta del corpo di Liliana Resinovich o se invece appartiene ad un’altra donna. Inoltre fornirà elementi utili per accertare a quando risale la morte, se è avvenuta nello stesso luogo del ritrovamento o se la scena del delitto va ricercata altrove, fornendo anche indicazioni indispensabili a determinare la causa precisa del decesso.

