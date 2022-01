Vale il Green pass base oppure bisogna avere quello rafforzato? La mappa interattiva con tutte le regole

UDINE. Al ristorante quale Green pass bisogna mostrare? E per andare al lavoro o al supermercato? Sono tanti i dubbi da chiarire con l’introduzione delle nuove regole per i non vaccinati in vigore, almeno in prima battuta, da ieri.

Con l’ultimo decreto del 7 gennaio, il Governo ha deciso di estendere la certificazione verde rafforzata (in pratica quella per i vaccinati e i guariti) ai ristoranti e ai bar anche all’aperto, al settore dei trasporti e a molte attività sociali per le quali prima bastava un tampone negativo.