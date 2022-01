UDINE. Le prime famiglie coinvolte nel progetto di riqualificazione di San Domenico hanno iniziato a essere ascoltate da Ater e Comune.

Alle 14.30 in punto, martedì 11 gennaio, ha aperto le porte l’ufficio che nelle prossime settimane avrà il compito di ricevere l’ottantina di nuclei famigliari in lista per essere temporaneamente spostati, come previsto dal Pinqua, il Programma nazionale della qualità dell’abitare.