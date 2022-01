Contagi in aumento e carenza di personale, ospedali Fvg in sofferenza: avviata la riduzione del 40% degli interventi

UDINE. Le tre Aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia hanno avviato nella giornata di mercoledì 12 gennaio, come annunciato a inizio settimana, la riduzione del 40% degli interventi differibili, salvaguardando però le urgenze, la chirurgia oncologica non rinviabile e le operazioni legate ai traumi (come può essere, ad esempio, un grave incidente d’auto).

Gli ospedali, infatti, non soltanto sono in affanno a causa di un numero di accessi in pronto soccorso sempre più elevato, ma si trovano a dover far fronte a oltre mille sanitari assenti perché bloccati a casa dal virus, sospesi in quanto no vax oppure adibiti ad altre mansioni visto che non vaccinati, ma con esenzione medica.