Covid, stop all’attività chirurgica negli ospedali di Trieste e Gorizia

GORIZIA. Attività chirurgica sospesa nelle province di Trieste e Gorizia a causa della pandemia. Lo ha deciso l’Asugi-Azienda sanitaria universitaria giuliana isontina: in una nota precisa che lo stop partirà damercoledì 12 gennaio e che verranno sospese anche le operazioni in regime di libera professione a causa del costante flusso di pazienti Covid e non Covid presso i Pronto soccorso.

A essere garantite saranno invece le operazioni di urgenza ed emergenze chirurgiche, traumatologia e la chirurgia oncologica indifferibile. Verranno inoltre sospese tutte le attività di ricovero programmato dell’area medica.