Due tamponamenti sulla tangenziale: rallentamenti e disagi alla circolazione

TAVAGNACCO. Due automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento verificatosi, per cause ancora da accertare, nella mattinata di mercoledì 12 gennaio, attorno alle 10, all'altezza dell'uscita stadio Friuli – parco Cormor, in direzione Venezia, lungo la tangenziale. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale e dei veicoli e le forze dell’ordine per i rilievi. Inevitabili i rallentamenti al traffico veicolare nella zona. Le persone ferite, trasportate all'ospedale, non sarebbero in condizioni gravi.

Poco prima, a circa un chilometro di distanza e sempre lungo la tangenziale, si è verificato un altro tamponamento, nell’occasione tra un furgone e un mezzo pesante. Anche in questo caso le condizioni dei feriti non sono particolarmente gravi, ma ci sono stati disagi al traffico veicolare.