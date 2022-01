Entrambi positivi al Covid, marito e moglie muoiono a distanza di cinque giorni

PREPOTTO. Se ne sono andati a cinque giorni di distanza l'uno dall'altra, portati via dal Covid, responsabile dell'ennesima tragedia familiare. I coniugi Luciano Macorig e Lucia Martinig, 79 anni lui, 73 lei, non hanno retto l'urto della malattia, manifestatasi in maniera così violenta da farli crollare entrambi, che da un po' erano forzatamente lontani - la signora in ospedale, il marito nella casa di famiglia a Cladrecis di Prepotto - e che hanno quindi contratto l'infezione, pur quasi in contemporanea, in maniera indipendente.

