UDINE. Era stata inaugurata solo qualche mese fa, lo scorso 4 ottobre, dopo settimane di lavori per fare in modo che fosse pronta per l’inizio dell’anno scolastico. Ora è finita nel mirino dei vandali.

L’Aula Natura all’esterno della scuola media Valussi di via Petrarca è stata completamente distrutta nella notte tra martedì e mercoledì. Panchine rovesciate, piante sradicate, tavole didattiche divelte e gettate a terra, arredi distrutti e perfino i pannelli fotovoltaici buttati nello stagno costruito all’interno dell’area verde.

Danneggiata