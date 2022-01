Dopo due anni di pausa, ritorna il premio Nonino: il 7 maggio la consegna

PERCOTO. «Siamo felici di comunicare che quest'anno la cerimonia del Premio Nonino Quarantacinquesimo Anno + Due si terrà sabato 7 maggio 2022 come di consueto a Ronchi di Percoto, nelle Distillerie Nonino».

Così la famiglia Nonino annuncia la ripresa della consegna dell'omonimo premio dopo due anni di pausa. Tradizionalmente consegnato alla fine di gennaio, il prestigioso riconoscimento, causa la nuova ondata di contagi da Covid quest'anno sarà conferito a primavera.

La data del prossimo 7 maggio vedrà l'inizio anche delle celebrazioni per i 125 anni della Famiglia Nonino in distillazione: da Orazio a Benito, da Benito e Giannola a Cristina, Antonella ed Elisabetta.

I nomi dei vincitori della 45esima edizione saranno resi noti nelle prossime settimane: a sceglierli sarà la giuria composta da Antonio Damasio (neuroscienzato - Portogallo/Usa) presidente della Giuria; Adonis (poeta - Siria); Giorgio Agamben (filosofo - Italia); Suad Amiry (architetto - Palestina); John Banville (scrittore - Irlanda); Peter Brook (regista - Gran Bretagna); Luca Cendali (architetto - Italia); Emmanuel Le Roy Ladurie (storico - Francia); James Lovelock (scienziato - Gran Bretagna); Claudio Magris (scrittore - Italia); Norman Manea (scrittore - Romania); Edgar Morin (sociologo - Francia).

E proprio il filosofo e sociologo francese Edgar Morin, Premio Nonino 2004 «a un Maestro del nostro tempo» e membro della giuria del Premio dal 2007, che ha da poco festeggiato i 100 anni, celebrati dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron con una festa all'Eliseo, accompagnato dalla famiglia Nonino, ha rilasciato un messaggio.

«I premi letterari, artistici, filosofici nascono da Accademie o da istituzioni pubbliche. Ma in Friuli è nato un Premio internazionale al contempo letterario, artistico, filosofico in una distilleria che produce Grappa - scrive Morin nel messaggio - Istituito in origine per salvare alcuni vitigni, il Premio Nonino ha assunto un respiro internazionale grazie alla sua Giuria, ai suoi premiati, alla reputazione di cui gode.

Premia poeti, scrittori, cineasti, pensatori, nobili personalità umanistiche. Ha raggiunto il più alto livello culturale pur conservando il sapore di una meravigliosa Grappa. Ho avuto il privilegio di essere uno dei premiati, poi giurato del Premio Nonino e di partecipare agli indimenticabili incontri e Feste di assegnazione non di un singolo Premio ma di numerosi Premi, il più prestigioso dei quali "a un Maestro del nostro Tempo”. Io rendo omaggio alla famiglia Nonino che, traendo spunto dalla terra e dai suoi frutti, ha saputo creare e far affermare un Premio che onora la cultura universale».

«Viviamo un momento surreale in cui l'unica certezza è l'incertezza: mai come negli ultimi mesi abbiamo capito quanto i valori fondanti del Premio Nonino, istituito quarantacinque anni fa, siano visionari - aggiunge Morin - Nato per salvare antichi vitigni autoctoni del Friuli in via di estinzione, il Premio sottolinea la 'permanente attualità della Civiltà Contadinà intesa come rispetto per la terra, per il suo ecosistema, per i valori da lasciare in eredità alle future generazioni sapendo che la Terra è la casa di tutti e rappresenta le nostre radici e la nostra identità. I pericoli che la minacciano devono farci prendere coscienza della comunità di destino di tutti gli esseri umani ed esortarci alla fraternità».

A tale proposito, Morin ricorda il Premio Speciale Nonino - 28 gennaio 1989 - assegnato dalla Giuria alla rivista «Time Magazine» per aver «eletto» la Terra 'Personaggio dell'Annò - dedicando la prestigiosa copertina n.1 del 1989 al nostro Pianeta, soffocato da un filo di ferro - per attirare maggiormente l'attenzione di tutti i popoli sul problema più rilevante di tutti ed oggi ineludibile: «la vita del nostro estenuato Pianeta e quindi la nostra stessa vita e ci invita a meditare sui nostri doveri e responsabilità ma, soprattutto, sui diritti delle generazioni future che abiteranno la Terra!»