Insegnante di educazione fisica e allenatore di atletica: addio a Sergio Ginulla, ha cresciuto generazioni di sportivi

Una recente immagine del professor Sergio Ginulla e, a destra, in una foto d'archivio con una delle sue allieve (foto Arturo Presotto)

SPILIMBERGO. Lo sport spilimberghese e l’atletica leggera friulana perdono uno dei suoi personaggi di spicco. È scomparso, dopo lunga malattia, Sergio Ginulla, ex insegnante di educazione fisica alla media Partenio e storico allenatore.

Una vita, la sua, dedicata all’educazione, sportiva e non solo, di generazioni di spilimberghesi. Classe 1944, ligure, originario della provincia di Imperia, era giunto a Spilimbergo alla fine degli anni Sessanta, giovane insegnante di quella disciplina che oggi si chiama scienze motorie, per intraprendere una brillante carriera, contribuendo alla nascita della gloriosa Atletica Spilimberghese, quindi Stellaflex, società sportiva che in un quarto di secolo d’attività ha creato un movimento di giovani atleti capaci di raggiungere la ribalta anche a livello nazionale, conquistando diversi titoli italiani.