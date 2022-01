UDINE. Prima accusate di aver fatto sparire il gatto del vicino e poi minacciate in cortile con una pistola, rivelatasi un giocattolo. Il racconto della brutta esperienza vissuta da due donne, madre e figlia, residenti nel quartiere Riccardo di Giusto si è trasformato in una denuncia a carico del 75enne Armando Notomista, accusato di minacce aggravate ai danni di due vicine di casa e, giovedì 13 gennaio, condannato in primo grado a 3 mesi di reclusione.

