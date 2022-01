Traffico di migranti stipati dentro a un camper, i passeur patteggiano una pena di due anni e 200 mila euro a testa

UDINE. In quel camper, ammassati gli uni sugli altri, in due viaggi sono passati 57 migranti: pakistani, afghani, bengalesi, eritrei provenienti dalla rotta Balcanica. A fermare quel traffico di esseri umani in fuga fu un’operazione della Squadra mobile di Udine fra il 16 e il 17 luglio 2020.

Operazione che iniziò con l’arresto di un 42enne ucraino regolare in Italia fermato lungo l’autostrada A4 alla guida del mezzo e poi a quello di Yameen Muhammad detto “Vagheli”, 28 anni residente a Civitanova, e del 24enne Sulemann Muhammed detto “Asis”, rispettivamente residente e domiciliato a Civitanova Marche.

Entrambi