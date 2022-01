Addio alla “prof Zatti”, sport sacilese in lutto

Sacile ha perso un grande pezzo di sé e della sua storia. Non è solo un modo di dire: con Fernanda Tomasella, che per molti era “la prof Zatti” (dal cognome del marito Carlo), scompare una donna che non solo aveva amato molto la sua città, ma che l’aveva resa viva, attiva e dinamica proprio come era lei stessa e come lei stessa concepiva la vita.

