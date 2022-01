Cade con la moto, muore ragazzo di 16 anni

CASTIONS DI STRADA. Un ragazzo di 16 anni, Federico Codarini, è deceduto a seguito delle gravissime ferite riportate in una caduta con la moto: l’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 15 gennaio a Morsano di Strada, frazione del Comune di Castions di Strada.

Il giovane, del posto, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto in un’area di campagna, dalle parti di via Treppo, dietro al cimitero. Immediatamente allertati, gli uomini del 118 giunti poco dopo sul posto hanno effettuato le manovre di rianimazione per circa un’ora: tutti gli sforzi sono tuttavia risultati vani. La centrale Sores di Palmanova aveva inviato sul posto due ambulanze, l’automedica e l’elicottero. Intervenuti per i necessari accertamenti anche i carabinieri.