Esce a fare la spesa e i ladri rubano l’argenteria di famiglia: colpo da 12 mila euro

UDINE. Hanno atteso che uscisse per fare la spesa, sono entrati in casa e le hanno rubato tutta l'argenteria di famiglia, alla quale teneva particolarmente e che custodiva gelosamente in un armadio.

Un colpo fruttato ai ladri circa 12 mila euro. È successo nella mattinata di venerdì 14 gennaio, a Reana del Rojale, a casa di un'anziana che risiede in via Annino. Ad accorgersi del furto e a dare l'allarme è stata proprio la donna, che ha trovato l'armadio in legno, all'interno del quale teneva tutta l'argenteria, forzato.

Dentro non c'era più nulla. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Feletto Umberto, che stanno svolgendo indagini anche con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Un altro furto ai danni di un pensionato di 68 anni si è verificato, sempre nella giornata di venerdì 14 gennaio, anche a Basiliano, in via Verdi. In questo caso i malviventi hanno forzato la porta d'ingresso e sono entrati in casa. Hanno frugato nelle stanze e sono riusciti a trovare denaro contante, bancomat e anche carte di credito. È stato l'anziano a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Campoformido.