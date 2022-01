Eliano Bassi e Leonardo Tavagnacco sono sanitari di professione, portano avanti le attività in ambulatorio e a domicilio

UDINE. Due sanitari nella vita di tutti i giorni ma, soprattutto, due amministratori locali. Eliano Bassi e Leonardo Tavagnacco sono rispettivamente sindaco di Buttrio e consigliere comunale di Manzano, impegnati anche loro fin dall’inizio a contrastare l’avanzare della pandemia.

In questi giorni, peraltro, gli sforzi si sono accentuati per somministrare il vaccino a chi ha bisogno delle terza dose o, in altri casi, di completare i primi due cicli.