Impennata di tamponi positivi, scattano i controlli dei carabinieri: ora servirà un documento per effettuarli

Nel mirino del Nas il percorso per l’ottenimento del super Green pass da guariti Beltrame (farmacisti): contagi reali e non frutto d’imbrogli

UDINE. Impennata di tamponi positivi, negli ultimi dieci giorni, anche nelle farmacie udinesi e nei centri accreditati. I test rapidi hanno fatto registrare un notevole incremento dei casi di positività, con conseguente ottenimento, alla fine della quarantena, del super Green pass, che apre le porte di locali, palestre, piscine, alberghi, piste da sci, teatri, bar e ristoranti, tutti luoghi preclusi a chi, invece, non ha il certificato verde, dunque ai non vaccinati o a chi non è guarito dal Covid.