Spuntano improvvisamente centinaia di “like stranieri” a sostegno di due “opere” in concorso, in palio soldi pubblici (1.800 euro)

UDINE. Vatti a fidare dei social... Quello che doveva essere il metodo «più democratico» – così aveva assicurato l’assessore – per assegnare i 1.800 euro messi in palio dal Comune per il più bel balcone di Natale, rischia di trasformarsi in un pasticcio da Corte dei Conti.

Facciamo un passo indietro. “Balcone di Natale 2021” è il concorso fotografico lanciato, appunto, dal Comune con l’obiettivo di incentivare i cittadini ad abbellire le case.